أرباح وإيرادات فيسبوك تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: صعدت إيرادات شركة "فيسبوك" بنحو 28 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي لكن الأرباح هبطت بمقدار النصف تقريباً إلا أن نتائج الأعمال جاءت أفضل من التوقعات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية المالكة لموقع التواصل الاجتماعي والصادرة اليوم الأربعاء، أن صافي الأرباح هبطت إلى 2.616 مليار دولار (0.91 دولار للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 5.106 مليار دولار (1.74 دولار لكل سهم) المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 1.99 دولار في الربع الثاني من 2019 مقابل التوقعات البالغة 1.88 دولار.

وبالنسبة لإجمالي إيرادات الشركة الأمريكية فارتفعت بنحو 28 بالمائة لتصل إلى 16.886 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقابل 13.231 مليار دولار المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2018.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تسجل فيسبوك إيرادات بنحو 16.5 مليار دولار في الربع الماضي.

وبلغت إيرادات فيسبوك من الإعلانات 16.624 مليار دولار في الثلاثة أشهر من أبريل/نيسان الماضي وحتى يونيو/حزيران الماضي مقابل 13.038 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من 2018.

وذكرت الشركة في نتائج أعمالها أنها تحملت ملياري دولار كرسوم في الربع الثاني مرتبطة بتسوية لجنة التجارة الفيدرالية.

وأقرت لجنة التجارة الفيدرالية اليوم غرامة قدرها 5 مليارات دولار على فيسبوك في تسوية اتهامات تتعلق بالخصوصية.

وكان سهم فيسبوك أغلق جلسة اليوم داخل النطاق الأخضر عند مستوى 204.66 دولار بمكاسب 1.1 بالمائة لكن العقود الآجلة تشير لصعود بنحو 2 بالمائة.