محدث..سهم "سناب شات" يتجاوز سعر الاكتتاب لأول مرة في عام

مباشر: قفز سهم "سناب شات" بأكثر من 18 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتخطى سعر الطرح العام لأول مرة في أكثر من عام بعد نتائج الأعمال القوية التي تجاوزت التقديرات.

وجاء ارتفاع سهم الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" بعد ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يومياً بمقدار 13 مليون مستخدم على أساس فصلي ليصل الإجمالي إلى 203 مليون مستخدم بفارق كبير عن تقديرات المحللين البالغة 192.4 مليون مستخدم.

كما قلصت الشركة الأمريكية خسائرها خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، مع قفزة بنحو 48 بالمائة للإيرادات.

وجاء ذلك مع ارتفاع متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى 1.91 دولار ليتجاوز تقديرات المحللين عند 1.84 دولار.

وقالت الشركة في تعليقاً على نتائج الأعمال إن هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة لعدة تحولات قامت بها الشركة في الـ18 شهراً الماضية، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى استمرار الزخم في جميع النواحي.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تسجل إيرادات تتراوح بين 410 إلى 435 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2019.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "سناب شات" بنحو 18.7 بالمائة إلى 17.61 دولار، ليتجاوز سعر الطرح العام البالغ 17 دولاراً لأول مرة منذ مارس/أذار 2018.

وحقق سهم "سناب شات" مكاسب حادة منذ بداية العام حتى الآن تجاوزت 189 بالمائة.