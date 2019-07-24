محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالختام.. و"داوجونز" يهبط وحيداً

مباشر: ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم قطاع التكنولوجيا مع استمرار الكشف عن نتائج أعمال الشركات.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" ليحققا لأعلى مستوى على الإطلاق

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت أنها بصدد تحقيق لمكافحة الاحتكار بالنسبة لشركات التكنولوجيا.

في حين كان سهما "كاتربيلر" و"بوينج" الأسوأ أداءً في المؤشر الصناعي "داو جونز" بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال، حيث هبطا بنحو 4.1 بالمائة و3.3 بالمائة على التوالي.

وتحولت شركة "بوينج" للخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري كما هبطت الإيرادات بنحو 35 بالمائة متأثرةً بالتكاليف الناجمة عن حادثتي إثيوبيا وأندونيسيا.

كما سجلت "كاتربيلر" تراجعاً في الإيرادات، وفشلت الأرباح في الوفاء بالتوقعات.

في التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع أعلن وزير الخزانة الأمريكي عودة المحادثات بين واشنطن وبكين الأسبوع المقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر، كما صعدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بأقل من التوقعات.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 79 نقطة ليصل إلى 27269.9 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 3019.5 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 8321.5 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.732.