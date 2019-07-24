أخبار عاجلة

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
%2 من المباني الرسمية مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة -
أرباح "لازوردي" تقفز 151% بالربع الثاني من 2019 -
أقدم أسواق العالم في حلب السورية تنهض من ركام الحرب -
مساء dmc - ناصر ترك : ناصر ترك : بعض الحجاج يميلون للمظاهر و "البزخ" و يجب التوعيه للحد من ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير:سوفت بنك يعتزم استثمار 40 مليار دولار بصندوق رؤية الثاني

Google+ Print
تقرير:سوفت بنك يعتزم استثمار 40 مليار دولار بصندوق رؤية الثاني تقرير:سوفت بنك يعتزم استثمار 40 مليار دولار بصندوق رؤية الثاني

مباشر: ذكر تقرير صحفي أنه من المتوقع أن تعلن الشركة اليابانية "سوفت بنك" استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد الخاص بها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها اليوم الأربعاء، أن "سوفت بنك" قام بجمع أموالاً لتكملة إنشاء صندوق رؤية الثاني باستثمارات 100 مليار دولار.

وذكر التقرير أن "سوفت بنك" قام بتأمين استثمارات من "جولدمان ساكس" و"ستاندرد تشارترد"، كما يجري محادثات مع شركة "مايكروسوفت".

ومن المقرر أن يوافق مجلس إدارة "سوفت بنك" على استثمار بقيمة 40 مليار دولار في هذا الصندوق غداً الخميس.

وأغلق سهم "سوفت بنك" جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 1 بالمائة في بورصة طوكيو.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019