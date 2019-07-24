تقرير:سوفت بنك يعتزم استثمار 40 مليار دولار بصندوق رؤية الثاني

مباشر: ذكر تقرير صحفي أنه من المتوقع أن تعلن الشركة اليابانية "سوفت بنك" استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد الخاص بها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها اليوم الأربعاء، أن "سوفت بنك" قام بجمع أموالاً لتكملة إنشاء صندوق رؤية الثاني باستثمارات 100 مليار دولار.

وذكر التقرير أن "سوفت بنك" قام بتأمين استثمارات من "جولدمان ساكس" و"ستاندرد تشارترد"، كما يجري محادثات مع شركة "مايكروسوفت".

ومن المقرر أن يوافق مجلس إدارة "سوفت بنك" على استثمار بقيمة 40 مليار دولار في هذا الصندوق غداً الخميس.

وأغلق سهم "سوفت بنك" جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 1 بالمائة في بورصة طوكيو.