تقرير:سوفت بنك تعتزم الاستثمار بقيمة 40مليار دولار بصندوق رؤية الثاني

مباشر: ذكر تقرير صحفي أنه من المتوقع أن تعلن الشركة اليابانية "سوفت بنك" استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد الخاص بها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها اليوم الأربعاء، أن "سوفت بنك" قامت بجمع أموالاً لتكملة إنشاء صندوق رؤية الثاني باستثمارات 100 مليار دولار.

وذكر التقرير أن "سوفت بنك" قامت بتأمين استثمارات من "جولدمان ساكس" و"ستاندرد تشارترد"، كما تجري محادثات مع شركة "مايكروسوفت".

ومن المقرر أن يوافق مجلس إدارة "سوفت بنك" على استثمار بقيمة 40 مليار دولار في هذا الصندوق غداً الخميس.

وأغلق سهم "سوفت بنك" جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 1 بالمائة إلى 5.505 ين ياباني في بورصة طوكيو.