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محدث.. خسائر النفط تتجاوز 1.5% عند التسوية في جلسة متقلبة

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محدث.. خسائر النفط تتجاوز 1.5% عند التسوية في جلسة متقلبة محدث.. خسائر النفط تتجاوز 1.5% عند التسوية في جلسة متقلبة

مباشر: انخفضت  النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، في جلسة متقلبة رغم تراجع قوي للمخزونات والإنتاج الأمريكي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 10.8 مليون برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

كما انخفض إنتاج النفط الأمريكية بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 11.300 مليون برميل.

ويراقب المستثمرون عودة المحادثات التجارية الأسبوع المقبل على أمل التوصل لصفقة بين الصين والولايات المتحدة تقوض مخاوف تباطؤ الطلب.

ورغم ذلك ضغطت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وثم تباطؤ الطلب على تعاملات المستثمرين بعد بيانات سلبية بشأن النشاط الصناعي في العالم.

كما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده مستعدة لمفاوضات عادلة، إذا كانت لا تعني الاستسلام، وفقاً وكالة "رويترز"، في إشارة إلى احتمالية هدوء المخاوف الجيوسياسية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.6 بالمائة عند 55.88 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع عند 57.64 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.8 بالمائة عند 63.24 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 64.66 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.

مباشر (اقتصاد)

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