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القوات المسلحة السودانية تعلن عن إحباط محاولة إنقلابية

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القوات المسلحة السودانية تعلن عن إحباط محاولة إنقلابية القوات المسلحة السودانية تعلن عن إحباط محاولة إنقلابية

مباشر: كشفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، عن محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.

وأكد بيان القوات المسلحة، أن هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وتضمن نص البيان على أن: "لقد تابعتم في الأسابيع الماضية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة وبعد جهود حثيثة ومتابعات من قبل الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجاري التحقيق معهم لمحاكمتهم".

وتابع البيان: "إن قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ستظل موحدة وتجدد العهد بأنها لن تتهاون في حماية البلاد ومكتسبات وأهداف الثورة وأماني الشعب في حياة كريمة آمنة ومستقرة".

ونوه البيان، إلى أنه تم تكليف فريق أول ركن محمد عثمان الحسين لشغل منصب رئيس الأركان المشتركة.

وفي 17 يوليو / تموز الجاري، وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفاقاً سياسياً مبدئياً.

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