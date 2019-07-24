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أنصار الله: لا نقبل أي هيمنة سعودية أو إماراتية على شبر من اليمن

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أنصار الله: لا نقبل أي هيمنة سعودية أو إماراتية على شبر من اليمن أنصار الله: لا نقبل أي هيمنة سعودية أو إماراتية على شبر من اليمن

وأضاف رئيس الوفد الوطني لقناة "المسيرة" اليمنية: "نتقبل من أجل أسرانا عروضًا مجحفة بحقنا ولكن لا مشكلة لدينا من أجل تحرير أسرانا".

وتساءل عبد السلام في حديثه قائلاً "لماذا تشرف والإمارات على أسرانا في سجن ليس فيها أي مقومات، أما سجوننا فتزورها اللجان الأممية والصليب الأحمر؟".

وقال رئيس الوفد الذي يزور الاتحادية حاليا إن "القيادة السياسية وافقت أيضًا على تطوير عمليات التبادل بزيادة النسب في الأسرى المبادلين، لكن المبعوث الأممي لم يعد بجواب من الطرف الآخر".

وأضاف "القيادة السياسية في صنعاء وافقت على التبادل بأعداد بشرط أن يتم استكمال هذه العملية بخطوات أخرى".

وقال عبد السلام "لماذا يتهموننا بسرقة المساعدات، لكن حقيقة ما تفعله بعض المنظمات هو عمل أمني يخدم دول العدوان؟".

وأضاف رئيس الوفد "نحن لسنا ضد المساعدات الإنسانية، ولكن هل سيعيش أكثر من 26 مليون يمني على المساعدات فقط؟".

وقال عبد السلام "في المنظمات الغذائية حالة كبيرة من الفساد، والمواطن يستغرب من وصول مساعدات لا حاجة له بها كمستحضرات التجميل".

SputnikNews

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