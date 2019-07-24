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رئيس الفيدرالي الأسبق يدعو لخفض الفائدة لمواجهة المخاطر الاقتصادية

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رئيس الفيدرالي الأسبق يدعو لخفض الفائدة لمواجهة المخاطر الاقتصادية رئيس الفيدرالي الأسبق يدعو لخفض الفائدة لمواجهة المخاطر الاقتصادية

مباشر: دعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان إلى أن المركزي الأمريكي يجب أن يكون منفتحاً لخفض معدل الفائدة من أجل حماية الاقتصاد ومواجهة المخاطر على التوقعات الاقتصادية.

وقال "جرينسبان" في مقابلة مع "بلومبرج" اليوم الأربعاء: "التنبؤ صعب للغاية و بعض النتائج المتوقعة قد يكون لها آثار سلبية أكثر من غيرها، لذلك من المفيد التصرف لمعرفة ما إذا كان بإمكانك مواجهة هذه الظروف".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأسبوع المقبل لمواجهة عدم اليقين الناتج عن التوترات التجارية وضعف النمو العالمي.

وأضاف "جرينسبان": "أتذكر بوضوح تام في عدد من المناسبا ، قمنا بتخفيض معدل الفائدة ليس لأننا اعتقدنا أنه من المحتمل أن يكون الخفض ضروري ولكن لأن الآثار المترتبة على توقع ما إذا حدث ستكون سيئة للغاية".

وأوضح رئيس الفيدرالي الأسبق أن خفض الفائدة سوف يعمل على تقليل مخاطر هذه الأنواع من الأحداث التي قد تكون آثار السلبية كبيرة للغاية.

كما انتقد جرينسبان التعريفات الجمركية لأنها تؤثر على المستهلكين المحليين، مضيفاً :"ليس صحيحًا أبدًا أن دولة ما كسب حربًا تجارية".

مباشر (اقتصاد)

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