عجلان السعودية تعتزم تنفيذ مدينة صناعية وسكنية بمصر

القاهرة - مباشر: قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه السعودية، إن المجموعة طلبت الحصول على مساحة من الأراضي على طريق الفيوم الصحراوي؛ لإقامة مدينة متكاملة صناعية وسكنية، وذلك بالتعاون مع المستثمرين الصينيين والمطوّرين الصناعيين والعقاريين المصريين.

وأضاف رجل الأعمال السعودي محمد عجلان، اليوم الأربعاء، أن المجموعة تعتزم إنشاء مصنع نسيج وملابس مدينة قفط بمحافظة قنا، خاصة أن لديها حالياً مصنعاً في الصين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، رجل الأعمال السعودي محمد عجلان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عجلان وإخوانه" السعودية، وذلك في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وطلب عجلان، تخصيص الأرض، مع إعطاء محفزات للبدء في المشروع، مشيراً إلى أن المصنع سيوفر 12 ألف فرصة عمل، وستعمل المجموعة على نقل خبراتها في الصين إلى مصر.

وذكر، أنه سيشرف على العمل في هذا المصنع بعض خبراء المجموعة من الصينيين، كما أنه سيتم تدريب العمالة المصرية الموجودة.

وأشار محمد عجلان، إلى أن مجموعته ستتقدم بطلب آخر لإنشاء مجمع صناعي للمادة الأولية للألومنيوم، ومعه دراسة مبدئية عن المشروع وجدواه، والمطالب التي ستُقدّم للحكومة، كي يتم تنفيذه وفق الدراسة المقترحة.

وكلّف رئيس الوزراء المصري، بإعداد دراسة جدوى متكاملة عن هذه المشروعات، والملاءة المالية الخاصة بالمشروعات، مؤكداً أننا نُرحب بأي مستثمر سيعمل على نقل استثماراته من الخارج لضخها في قطاعات الاقتصاد المصري.

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