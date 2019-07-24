وضع المدير العام السابق لشركة "سونطراك" الجزائرية تحت الرقابة القضائية
الجزائر – سبوتنيك. ويلاحق محمد مزيان بعدة تهم، منها إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبرره للغير، وتبديد أموال عمومية، وكذلك إساءة استغلال الوظيفة.
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وتعيش الجزائر، حملة "أيادي نظيفة" غير مسبوقة، حيث تشكلت ما يشبه حكومة كاملة في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، كما يتابع قضائيا أقوى رجال الأعمال في وقت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسط تعهد الجيش الوطني الشعبي بمرافقة العدالة إلى حين اجتثاث "فساد العصابة".