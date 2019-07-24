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الكويت والسعودية تواصلان التنسيق لإعادة إنتاج النفط بالمنطقة المشتركة

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الكويت والسعودية تواصلان التنسيق لإعادة إنتاج النفط بالمنطقة المشتركة الكويت والسعودية تواصلان التنسيق لإعادة إنتاج النفط بالمنطقة المشتركة

الكویت - مباشر: قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الكویتیة، طارق المزرم، إن زیارة وزیر الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة للسعودیة إلى البلاد، تأتي في إطار استكمال التشاور حیال استئناف الانتاج النفطي في المنطقة المقسومة.

وأوضح طارق المزرم، اليوم الأربعاء، أن زیارة الأمیر عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود إلى الكویت تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسیق بین البلدین الشقیقین لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب وذلك بعد استیفاء كل الأمور الفنیة المطلوبة من الجانبین، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وكان أمیر الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد استقبل في وقت سابق من الیوم الأمیر عبدالعزیز بن سلمان والوفد المرافق في زيارة رسمية.

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