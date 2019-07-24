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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب قرارات البنوك المركزية

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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب قرارات البنوك المركزية محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع ترقب قرارات البنوك المركزية

مباشر: ارتفعت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع خفض تقديرات النمو الاقتصادي العالمي، وفي انتظار قرارات البنوك المركزية.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع توقعات باتخاذ البنوك المركزية لإجراءات تحفيزية من أجل حماية الاقتصاد خاصة بعد أن خفض أمس صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي عن العام الجاري، وبذلك تكون هي المرة الرابعة التي يتم فيها خفض التقديرات في 9 أشهر.

ويترقب المستثمرون غداً انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط زيادة التوقعات بأن يخفض معدل الفائدة.

كما يترقب المستثمرون في الأسبوع المقبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات أيضاً بأن يخفض معدل الفائدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال الشهر الجاري رغم هبوط النشاط الصناعي لأدنى مستوى في 10 سنوات.

كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة بأقل من التقديرات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.1 بالمائة إلى 1423.60 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:43 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 1423.54 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية مُسجلاً 97.659.

مباشر (اقتصاد)

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