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مولر:التحقيقات لم تبرئ ترامب لكن قواعد وزارة العدل تمنع اتهامه

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مولر:التحقيقات لم تبرئ ترامب لكن قواعد وزارة العدل تمنع اتهامه مولر:التحقيقات لم تبرئ ترامب لكن قواعد وزارة العدل تمنع اتهامه

مباشر: قال المستشار الخاص السابق "روبرت مولر" إن تحقيقه لم يبرئ الرئيس دونالد فيما يتعلق بعرقلة العدالة وأنه لا يستطيع توجيه الاتهام له بسبب قواعد وزارة العدل.

وكانت تحقيقات مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية خلصت إلى أن حملة ترامب لم تتعاون مع موسكو، حيث أن التقرير لم ينتهِ إلى أن الرئيس ارتكب جريمة لكنه أيضاً لم يبرئه من اتهامات عرقلة العدالة.

وأضاف مولر خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء: "لم يتم تبرئة ترامب من الأفعال التي يُشتبه في أنه قام بها".

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن ملاحقة ترامب عن أي جرائم بعد تركه للمنصب، أجاب:"هذا صحيح".

وسعى الديمقراطيون خلال الشهادة إلى أن يوضح مولر أن ترامب كان مخطئًا عندما ادعى أنه برئ تمامًا في تحقيق مولر.

وأشار مولر إلى أنه يتفق مع الديمقراطيين على أنه لم يتهم ترامب بسبب إرشادات وزارة العدل التي تمنع توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي، لكنه أضاف أيضًا أنه لا يتفق معهم بأن ترامب تسبب في تعطيل العدالة.

كما هاجم الجمهوريون مولر واتهموه وفريق التحقيقات بالتحيز السياسي ليرد مولر قائلاً: "لقد سعينا جاهدين لتوظيف الأفراد الذين يمكنهم القيام بالمهمة بسرعة وجدية ونزاهة دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية".

مباشر (اقتصاد)

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