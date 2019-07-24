بوينج تحذر من تعليق إنتاج طائرات"737ماكس" حال تأخير عودتها للتحليق

مباشر: حذر الرئيس التنفيذي لـ"بوينج" من أن الشركة قد تواصل خفض إنتاج طائرات "737 ماكس" أو تعليقها تمامًا في حالة تفاقم تأخير عودتها إلى التحليق مجدداً.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تعود طائرات "737 ماكس" للتحليق مرة أخرى في وقت مبكر من الربع الرابع هذا العام بعد أن تم وقف استخدامها بسبب حادثتي إثيوبيا وأندونيسيا.

وقال "دينيس مولينبرج" خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف عبر إعلان نتائج الأعمال، اليوم الأربعاء، إن بوينج تختبر تغييرات البرمجيات لإعادة 737 ماكس إلى التحليق وتخطط لتقديم ذلك ومتطلبات أخرى لجعل المسؤولين الحكوميين يوافقون على عودة هذا الطراز في سبتمبر /أيلول المقبل.

وأعلنت الشركة المصنّعة للطائرات أكبر خسائر فصلية في تاريخها بسبب تكاليف 5 مليارات دولار تقريباً لتعويض شركات الطيران التي تأثرت بالوقف العالمي لطائرة 737 ماكس، الذي دخل الآن شهره الخامس.

وخفضت "بوينج" في أبريل/نيسان الماضي إنتاج "737 ماكس" بحوالي 20 بالمائة إلى 42 طائرة شهريا.

وأشار "مولينبرج" إلى أنه يتوقع الحفاظ على هذا المعدل وزيادة الإنتاج إلى 57 طائرة شهرًيا في عام 2020 في حالة عودة 737 ماكس كما هو متوقع في بداية الربع الرابع.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "بوينج" بنحو 28 بالمائة إلى 362.7 دولار.