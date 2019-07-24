وزير الخزانة الأمريكي: الدولار القوي جيد للاقتصاد على المدى الطويل

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن قوة الدولار مفيدة لاقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه لا يدعو لسياسة الدولار الضعيف بالمستقبل القريب.

وأوضحت منوشين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "أؤمن بالدولار القوي حيث يدل على وجود اقتصاد قوي في الولايات المتحدة، وسوق أسهم قوي وخاصة بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب".

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة حقق نمواً أفضل من أي اقتصاد عالمي آخر.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن ترامب يبحث مع مسؤوليه عن طريقة لخفض الدولار، وذلك بعد تصريحاته بأن يجب أن تباري الولايات المتحدة أوروبا والصين في التلاعب بالعملة المحلية.

وانتقد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرارًا لعدم قيامه بتخفيض معدلات الفائدة، وهاجم البنوك المركزية الأخرى لإضعاف عملاتها عن طريق خفض الفائدة.

في الأسبوع الماضي ، قال منوشين خلال مقابلة عقب اجتماع لوزراء مالية مجموعة الـ7، إنه لم يحدث تغيير في سياسة الدولار، مضيفاً: "هذا شيء يمكن أن نفكر فيه في المستقبل ولكن حتى الآن لا يوجد تغيير في ذلك".