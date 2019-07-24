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محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول للهبوط

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محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول للهبوط محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول للهبوط

مباشر: تحولت  النفط مكاسبها للهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تراجع قوي للمخزونات والإنتاج الأمريكي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 10.8 مليون برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

كما انخفض إنتاج النفط الأمريكية بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 11.300 مليون برميل.

ويراقب المستثمرون عودة المحادثات التجارية الأسبوع المقبل على أمل التوصل لصفقة بين الصين والولايات المتحدة تقوض مخاوف تباطؤ الطلب.

ورغم ذلك ضغطت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي على تعاملات المستثمرين بعد بيانات سلبية بشأن النشاط الصناعي في العالم.

كما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده مستعدة لمفاوضات عادلة، إذا كانت لا تعني الاستسلام، وفقاً وكالة "رويترز"، في إشارة إلى احتمالية هدوء المخاوف الجيوسياسية.

وفي الوقت الذي يشهد مضيق هرمز فيه توترات بين إيران والمملكة المتحدة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية في الأسبوع الجاري أنها مستعدة للتصرف بسرعة وبحزم في حالة حدوث خلل، لضمان استمرار تزويد الأسواق العالمية بالقدر الكافي.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.3 بالمائة عند 56.57 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع عند 57.64 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

كما استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو عند 63.81 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 64.66 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.

مباشر (اقتصاد)

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