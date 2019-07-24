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تقرير:الهند تدرس جمع 10 مليارات دولار عبر بيع سندات دولية

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تقرير:الهند تدرس جمع 10 مليارات دولار عبر بيع سندات دولية تقرير:الهند تدرس جمع 10 مليارات دولار عبر بيع سندات دولية

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن الهند تبحث خيار لجمع 10 مليارات دولار من خلال بيع سندات في الخارج في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشفت التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، اليوم الأربعاء، أن حكومة الهند ترى الين أو اليورو العملتان المفضلتان لبيع السندات العالمية بسبب معدلات الفائدة المنخفضة، لكنها كذلك تضع الدولار كأحد الخيارات كونها العملة الأكثر سيولة.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم كون الخطة قيد المناقشة حتى الآن، مع احتمالية القيام بجمع المبلغ عبر عدة عطاءات على فترة أطول.

وكانت وزيرة المالية في الهند "نيرمالا سيترامان" أعلنت خطة لبيع السندات في الخارج خلال الموازنة الجديدة للبلاد وسط تقلص خيارات جمع الأموال لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية.

وبحسب الموازنة، فإنه تم خفض هدف العجز المالي في البلاد للعام المالي الحالي إلى 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 3.4 بالمائة في السابق.

ومن الممكن أن يكون آجل سداد تلك السندات بعد 10 سنوات أو أكثر، وفقاً للتقرير.

مباشر (اقتصاد)

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