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الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن احتجاز رهائن وسط البلاد

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الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن احتجاز رهائن وسط البلاد الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن احتجاز رهائن وسط البلاد

نشر إعلام شرطة الديوانية بيانا جاء فيه "تنويه إشارة إلى ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بصدد المتهم الذي يحتجز عائلته، تود قيادة الشرطة أن تبين ما يلي: المتهم محكوم عليه غيابيا ويحتجز بنته على سطح الدار وهو مريض نفسيا".

وأضاف البيان "ولسلامة الطفلة فإن الأجهزة الأمنية تتخذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة قدر المستطاع التي تؤمن حياة الطفلة، مع العلم هناك تعاون تام من قبل الجميع".

وتابع البيان "نرجو من وسائل الإعلام الاعتماد على المصدر بنقل الحقيقة وشكرا لتعاونكم".

وفي وقت سابق، من اليوم،  أفادت وسائل إعلام بأن رجلا هدد بتفجير منزله في حال اقتحامه من قبل القوة الأمنية، بعد أن احتجز أفراد أسرته".

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