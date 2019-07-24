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بطل الرغبة في الحياة يزور متحف الأحياء المائية في موسكو

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 وتعرف بطل الرغبة في الحياة خلال تجوله في أرجاء المتحف، على مختلف أنواع الأسماك الموجودة من مختلف البحار والأنهار والبحيرات حول العالم، وأطعم أنواعا مختلفة من الأسماك، وتحسس ملمس بعضا منها.

وفاجأ المتحف قاسم خلال مشاهدته لأحد الأحواض المائية، بأن رفع غواص لافتة ترحيبية كتب عليها باللغة الإنجليزية أهلا بك قاسم، ليتابع بعد ذلك سيره في المتحف وتعرف وأمسك بيده أنواع فريدة من نجم البحر.

الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

© Sputnik . Vitaliy Belousov

الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

وتوجه الفتى العراقي بعد ذلك لحضور عرض تضمن عروضا راقصة، بالإضافة إلى الحيوانات البحرية من دلافين وحيتان الأوركا.

وعبر قاسم عن سعادته الجديدة بزيارته إلى متحف "موسكفاريوم" وتحدث لـ"سبوتنيك" : إنها فرصة رائعة أن تزور هذا المتحف، المكان جميل جدا، والأسماك كثيرة وجميلة، وخاصة أسماك القرش الكبيرة.

ويكمل الطفل العراقي: لقد فوجئت عندما شاهدت الغواص في الحوض المائي مع إسمي، شكرا للمتحف المائي، وعرض الدلافين والحيتان كان رائعا جدا.

وقال محمد والد قاسم في لقاء مع "سبوتنيك": نشكر وكالة "ورسيا سيغودنيا" ومتحف الأحياء المائية في موسكو على هذه الفرصة الرائعة، وعلى رسم البسمة على شفاه قاسم، أتمنى العودة دائما مع قاسم إلى موسكو، لأنها جميلة جدا.

ويزور قاسم يوم غد العيادة الطبية الخاصة بالأطراف الصناعية، وسيقوم بتجربة الساق الصناعية، على أن تستكمل رحلته العلاجية خلال الأسابيع القادمة.

  • الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    © Sputnik . Vitaliy Belousov

  • الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    © Sputnik . Vitaliy Belousov

  • الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    © Sputnik . Vitaliy Belousov

  • الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    © Sputnik . Vitaliy Belousov

  • الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    © Sputnik . Vitaliy Belousov

  • الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    © Sputnik . Vitaliy Belousov

  • الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

    © Sputnik . Vitaliy Belousov

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© Sputnik . Vitaliy Belousov

الطفل العراقي قاسم الكاظمي في متحف الأحياء المائية في موسكو

SputnikNews

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