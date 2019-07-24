بعد إفراج واشنطن عنه.. استقبال رسمي حافل لمصرفي تركي

من: سالي إسماعيل

مباشر: استقبل وزير الخزانة والمالية التركي "بيرات البيرق" اليوم الأربعاء، مصرفياً تركياً في مطار إسطنبول بعد إطلاق سراحه من أحد السجون الأمريكية.

وكانت محكمة في نيويورك أدانت الرئيس السابق للخدمات المصرفية الدولية في بنك خلق المملوك للدولة "هاكان أتيلا" بمساعدة إيران على تجنب عقوبات اقتصادية مفروضة على مليارات الدولارات من إيرادات النفط.

وقضى أتيلا 28 شهراً في السجن بسبب دوره في مخطط مدبر من قبل تاجر الذهب الأيراني التركي "رضا زاراب" والذي اعترف بالتهمة ليلة المحاكمة.

وقال البيرق للصحفيين بعد استقبال أتيلا مع الرئيس التنفيذي لبنك خلق "عثمان أرسلان" ورئيس جمعية البنوك التركية "حسين أيدين": هذا يوم رائع، بفضل أتيلا لقد شاهدت مرة أخرى مثل هؤلاء الأشخاص الأقوياء والجيدين.

وكانت محاكمة أتيلا أثارت الغضب في تركيا، مع اتهام أردوغان المسؤولين الأمريكين بمحاولة الإضرار بالمصالح الوطنية والاقتصادية لبلاده في محاولة انقلاب دولية.

وكتب البيرق في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مع مشاركة صور من الاستقبال: "التقى صديقنا العزيز هاكان أتيلا مع عائلته وأحبائه".

وتابع: أن عامين ونصف العام من الاعتقال الظالم قد انتهوا ووجدت العدالة مجراها، مشيراً إلى أن أتيلا وصل إلى البلد التي افتقدها كثيراً.