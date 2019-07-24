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سهم "سناب شات" يرفع مكاسبه لـ187% منذ بداية العام

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سهم "سناب شات" يرفع مكاسبه لـ187% منذ بداية العام سهم "سناب شات" يرفع مكاسبه لـ187% منذ بداية العام

مباشر: قفز سهم "سناب شات" بأكثر من 16 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتجاوز مكاسبه 187 بالمائة في 2019 بعد نتائج الأعمال القوية التي تجاوزت التقديرات.

وجاء ارتفاع سهم الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" بعد ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يومياً بمقدار 13 مليون مستخدم على أساس فصلي ليصل الإجمالي إلى 203 مليون مستخدم بفارق كبير عن تقديرات المحللين البالغة 192.4 مليون مستخدم.

كما قلصت الشركة الأمريكية خسائرها خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، مع قفزة بنحو 48 بالمائة للإيرادات.

وجاء ذلك مع ارتفاع متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى 1.91 دولار ليتجاوز تقديرات المحللين عند 1.84 دولار.

وقالت الشركة في تعليقاً على نتائج الأعمال إن هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة لعدة تحولات قامت بها الشركة في الـ18 شهراً الماضية، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى استمرار الزخم في جميع النواحي.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تسجل إيرادات تتراوح بين 410 إلى 435 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2019.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "سناب شات" بنحو 16.2 بالمائة إلى 17.22 دولار.

وحقق سهم "سناب شات" مكاسب حادة منذ بداية العام حتى الآن تجاوزت 187 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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