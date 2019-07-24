نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث في السعودية.. اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عددا من الأحداث الهامة اليوم الأربعاء على المستوى المحلي؛ أبرزها كشف شركة القدية للاستثمار عن مخطط مشروعات المرحلة الأولى من أكبر مدينة ترفيهية بالمملكة>

هذا إلى جانب إصدار وزارة الشؤون البلدية إيضاحا بشأن ما تم تداوله بخصوص تحديد رسوم التراخيص لفتح المحال التجارية 24 ساعة.

وعلى مستوى سوق الأسهم، انتهى اكتتاب الأفراد بطرح شركة "عطاء التعليمية" بنسبة تغطية 426 بالمائة، ووافقت "تداول" على إدارج أدوات دين حكومية، وواصل مؤشر السوق الرئيسي تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة وتطورات سوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

مسح.. مبيعات المنتجات النفطية بالسعودية تتراجع لـ317.5 مليون برميل بـ2019

إنفوجرافيك.. أغلى 10 مدن خليجية بتكاليف المعيشة

البلدية السعودية تعلق على أنباء تحديد رسوم العمل 24 ساعة

وصول أول رحلة حج من تونس ضمن مبادرة طريق مكة(صور)

الإحصاء السعودية: التضخم بأسعار الجملة يرتفع 2.1% خلال يونيو

هيئة المدن الاقتصادية تتفق مع "فيرجن هايبرلوب" لبناء مركز بالسعودية

الشرقية للتنمية تقلص خسائرها إلى 719 ألف ريال بالربع الثاني

أسمنت تبوك تتحول للربحية بالربع الثاني لتحسن أسعار البيع

تغطية اكتتاب الأفراد بالطرح العام لـ"عطاء التعليمية" 426%

أرباح "ساسكو" تتراجع 44% بالربع الثاني من 2019

"تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بالسوق السعودي

"سبكيم": 211 مليون ريال أرباحاً فصلية.. و10% انخفاضاً بالنصف الأول

أرباح "الفخارية" تتراجع 33% بالربع الثاني من 2019

21 أغسطس..مساهمو "أبومعطي" يناقشون توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال

المؤشر السعودي يهبط لأقل مستوياته في شهر بعد تراجعه الخامس