هيئة الاستثمار السعودية توقع اتفاقية لزيادة مستوى التوطين بالصناعات الدوائية

الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للاستثمار وشركة جلاكسو العربية السعودية المحدودة - إحدى شركات جلاسكو سميث كلاين العالمية - في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى توطين الصناعات الدوائية في المملكة.

وقالت الهيئة، إن الاتفاقية تتضمن توسيع الشركة لنطاق قدرتها التصنيعية في المجالات الدوائية بالمملكة، إلى جانب مضاعفة أعمالها التصنيعية الكاملة بحلول عام 2022، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت هيئة الاستثمار في بيانها، أن شركة جلاكسو ستعمل بموجب هذه الاتفاقية على استكشاف فرص إضافية لنقل تقنيات هذه الصناعة، والعمل على دعم وتدريب الكوادر السعودية، وبناء القدرات على هذا الصعيد.

ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، وعن الشركة كبير نواب رئيسها في الأسواق الناشئة المركزية إمين فاديليوقلو، بحضور وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، ونائب الرئيس المدير العام للشركة في المملكة لوسيانو أندرادي .

وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أن المملكة تعد الأكثر إنفاقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الرعاية الصحية.

ولفت إبراهيم العمر، إلى أنه وفقاً للإحصائيات عن الزيادة المتوقعة في النمو السكاني بحلول عام 2030 فإن قطاع الرعاية الصحية يعد قطاعا واعدا على مستوى الاستثمارات وتوطين هذه الصناعات المتخصصة، إذ سيوفر فرصا استثمارية مهمة.

وأكد العمر، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة جلاكسو العربية السعودية المحدودة تعكس أهمية التوطين المتنامي للصناعة في قطاع الرعاية الصحية؛ لمواكبة الاحتياج المتزايد فضلًا عن القيمة التنافسية للاستثمار في هذا القطاع.

ومن جهته، قال لوسيانو أندريد، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تغطية جوانب صحية مختلفة مثل الجهاز التنفسي والمضادات الحيوية وأمراض الأعصاب وفيروس نقص المناعة.

وأضاف أندريد، أن الشركة تعمل مع شركائها في المملكة على بناء منظومة وطنية مستدامة تشجع على الابتكار والاستثمار في القطاع الصحي وتطوير المواهب المحلية.

يذكر أن المملكة شهدت نموا كبيرا في عدد التراخيص الاستثمارية؛ مع ارتفاعها في الربع الأول من عام 2019 إلى 70 بالمائة، مقارنة بالربع نفسه من عام 2018.

وبلغ عدد الشركات البريطانية التي أصدرت رخصا استثمارية 24 شركة في الربع الأول من هذا العام، أي ما يعادل رخصتي استثمار في الأسبوع الواحد.

يشار إلى أن شركة جلاكسو سميث كلاين بدأت ممارسة أعمالها في المملكة قبل 65 عاما، وكانت أول شركة دواء عالمية تؤسس منشأة لصناعة الأدوية في المملكة في العام 1992، واليوم 80 بالمائة من أدوية الشركة التي يستهلكها المرضى في السعودية يتم تصنيعها في مصنع الشركة بجدة.

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