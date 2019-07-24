القدية للاستثمار تكشف مشروعات المرحلة الأولى لأكبر مشروع ترفيهي بالسعودية

الرياض – مباشر: كشفت شركة القدية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن المشروعات التي ستنفذ في المرحلة الأولى من مشروع القدية – أكبر وجهة ترفيهية ورياضية وثقافية بالمملكة - البالغة أكثر من 45 مشروعا وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة.

وأعلنت الشركة، خلال مؤتمر اليوم، عن تكليف 20 شركة للهندسة المعمارية؛ بتصميم 12 معلما من المعالم الرئيسية للواجهة وبعض المعالم المهمة الأخرى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم تشكيل فريق يضم أكثر من 500 محترف من 30 جنسية بالتعاون مع شركة "بيارك إنجلز جروب" الدنماركية، التي تقوم حاليا ببناء مشاريع من جميع الأحجام، من الأبراج المرتفعة إلى المرافق الإبداعية ومرافق الثقافة والرياضة.

وأنهت شركة القدية للاستثمار وضع المخطط العام لمشروع القدية؛ والمكون من 5 مناطق تطويرية رئيسية، وهي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والجولف والمنطقة السكنية، لتصبح بذلك "عاصمة الترفيه والرياضة والفنون" وتتميز كل منطقة بعناصر مخصصة تتكامل مع بقية عناصر النظام

وكشف الشركة، عن إنشاء منطقة "الرياضة والصحة" من أجل الذين يطمحون إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز لياقتهم البدنية من خلال المرافق والأنشطة الرياضية، ومنطقة "المتنزهات والوجهات الترفيهية" لتوفر للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب فريدة مع عائلاتهم.

ولفتت، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستضم مدينة للألعاب الترفيهية "6 فلاجز القدية "، وهي مدينة ترفيهية عائلية توفر أنشطة المرح والترفيه موزعة على 6 مناطق مخصصة.

وأضافت، أن الوجهة الترفيهية المسورة الثانية فهي عبارة عن حديقة الألعاب المائية التي توفر مجموعة متنوعة من ألعاب الركوب والمرافق الترفيهية المبتكرة، كما تشتمل أيضا على منتجع فندقي متكامل حيث يمكنك مواصلة الاستمتاع داخل الحديقة على مدار اليوم.

وجاء ذلك خلال عرض خاص أقيم اليوم في موقع مشروع القدية، للكشف عن تفاصيل المخطط العام للمشروع.

وتناول العرض فكرة القدية المتمثلة في بناء مكان يولد الفرص ويكرس القيم عبر تقديم الترفيه والرياضة والفنون، ما من شأنه أن يسهم في توفير أسلوب حياة أكثر نشاطا وصحة وسعادة، لشباب المملكة الطامحين وأهلها الراغبين بمزيد من التقدم والتطور.

ويتماشى المخطط مع المبادئ الأساسية لرؤية المملكة 2030، التي تعد مخططا رئيسا يوجه مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المملكة على مدار العقد المقبل.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، عن الشركة أرادت تطوير هوية للقدية تعبر عن طبيعة التجارب الفريدة التي ستقدمها، وستقوم بتطوير العلامة التجارية التي ترمز إلى المكان، موطن الإلهام والتجارب الجديدة، من خلال توسيع نطاق أفق تجارب الحياة الذي يحفز الاستثمار.

وأضاف مايكل رينينجر، أن القدية ستلهم زوارها من خلال الترفيه والرياضة والفنون، لاستكشاف آفاق جديدة، وستعمل على رعاية المزيد من الأفراد والمهنيين والمواطنين، لتسهم في بناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا في المملكة.

وأوضح رينينجر، أنه ومع تواصل العمل على تصميم المباني، تم البدء بأعمال الإنشاء والبنية التحتية الأولية للمساعدة على تحقيق الجدول الزمني لعملية التنفيذ الشامل على مدى 4 سنوات، ليتم الافتتاح الرئيسي المقرر في مطلع عام 2023.

وجرى مؤخراً إطلاق "استكشاف التصاميم العالمي" مع مجموعة من المهندسين المعماريين المشهورين من مختلف أنحاء العالم.

ولفت رينينجر، إلى أن القدية تجمع بين الثنائيات التي تثري حياة الزوار وتعزز ازدهار المملكة، وتطور الفرد وتعزز نمو المجتمع في آن معاً، وتلهم زوارها للتعلم واكتساب المعرفة وتتيح لهم قضاء أوقات ممتعة، إلى جانب تعزيز التطور والمهارات الفردية والإسهام في نمو اقتصاد المملكة.

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