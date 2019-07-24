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لحظة اغتيال القنصل التركي في أحد مطاعم أربيل... فيديو

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لحظة اغتيال القنصل التركي في أحد مطاعم أربيل... فيديو لحظة اغتيال القنصل التركي في أحد مطاعم أربيل... فيديو

ويظهر الفيديو اللحظات التي تمت فيها عملية الاغتيال، حيث اشترك شخص كان جالسا على طاولة بجانب طاولة نائب القنصل بالإضافة إلى شخصين آخرين ظهرا في لحظة الاغتيال مع سلاحهما الفردي.

ولم يجد المجرمون صعوبة في تنفيذ جريمتهم ضد نائب القنصل الذي كان جالسا داخل مطعم يتبادل أطراف الحديث مع مرافق له قبل تنفيذ العملية بلحظات.

يذكر أن السلطات المختصة في إقليم كردستان كشفت منذ أيام هوية أحد المطلوبين، على خلفية الهجوم الذي وقع في أربيل وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي.

وذكر موقع "روداوو" أن مؤسسة مكافحة الإرهاب في الإقليم أصدرت بيانا، قالت فيه "نعلم مواطني إقليم كردستان بأن التحقيقات متواصلة في الحادث الإرهابي الذي وقع في 17 تموز (يوليو)، وأسفر عن فقدان ثلاثة أشخاص حياتهم"

وأضاف "هذا الشخص المنشورة صورته يدعى (مظلوم داغ) من مواليد 1992، من أهالي دياربكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كردستان".

وتابع البيان "ندعو المواطنين الأعزاء إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات عن هذا المتهم بأقرب وقت".

يذكر أن إقليم كردستان شهد، في الشهر الجاري، حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل، أدى إلى مصرع نائب القنصل التركي في أربيل، ومواطنين اثنين.

SputnikNews

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