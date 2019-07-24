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محمد بن زايد يزرع شجرة مع الرئيس الأندونيسي... (فيديو وصور)

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محمد بن زايد يزرع شجرة مع الرئيس الأندونيسي... (فيديو وصور) محمد بن زايد يزرع شجرة مع الرئيس الأندونيسي... (فيديو وصور)

تحتوي حادئق القصر على 341 نوعا من الأشجار والنباتات و591 غزالا تعيش في أنحاء القصر إضافة إلى العديد من النافورات وبرك أزهار اللوتس.

وغرس محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي شجرة في حديقة القصر للدلالة على عمق وتجذر العلاقات بين البلدين، بحسب صحيفة "البيان".

وأصبحت زراعة الأشجار في حديقة القصرالرئاسي تقليدا يتبعوه الرؤساء وكبار الضيوف حيث تعبر عن الصداقة القوية بين إندونيسيا ودول العالم فتوضع لوحة يكتب عليها تاريخ زرع الشجرة والشخصية التي غرست تلك الشجرة.

ويطلق على الشجرة التي تم غرسها شجرة دامار وهي نوع من أنواع الصنوبريات وتنتشر من جزيرة مالوكو وجزيرة سولاويسي في أندونيسيا وتشتهر باستخدام عصاراتها لإنتاج الصمغ، وتعتبر من الأشجار الضخمة ويصل ارتفاعها إلى 65 متراً، ويبلغ حجم ساقها 1.5 متر.

ورافق محمد بن زايد خلال الجولة نائب رئيس مجلس الوزراء سيف بن زايد آل نهيان ورئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حامد بن زايد آل نهيان و وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي.

هذا ووصل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة دولة.

SputnikNews

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