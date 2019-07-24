وزير الخزانة الأمريكي: "أمازون" دمرت صناعة التجزئة

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إن وزارة العدل محقة في النظر في ممارسات شركة "آمازن"، في إطار التحقيقات ضد مكافحة الاحتكار من قبل شركات التكنولوجيا.

وأضاف ستيفن منوشين في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "أمازون دمرت صناعة التجزئة في الولايات المتحدة على الرغم من تحقيقها بعض الفوائد، لا يوجد شك في أنها حدت من المنافسة".

وتابع: "وتعد الشركات الصغيرة هي الكيانات التي لاحقها الضرر بسبب أمازون".

ويرى منوشين أنه من الجيد أن يبحث المدعي العام في هذا الأمر، مضيفاً: "أعتقد أنها قضية مهمة، وأتطلع إلى أن يقدم تقريراً إلى الرئيس ويستمع إلى توصياته".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس أنها فتحت تحقيقاً واسعاً لمراجعة الاحتكار الواسع الممارس من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، ويهدف التقرير الوقوف على إلى أي مدى حققت تلك الشركات هيمنة سوقية وكيفية تقليصها للمنافسة أو أضرت بالمستهلك.

وشدد وزير الخزانة لدى أكبر اقتصاد في العالم على أن "آمازون" تضر بحدة الشركات الصغيرة.

وعن المقارنة بين "آمازون" و"وول مارت" قال منوشين إن ممارسات التنافسية للشركتين مختلفة ومتشابهة في آن واحد.

وأكد منوشين: "وأقول للأفراد اللذين لديهم تخوفات بشأن وول مارت أنها طورت شركات حيث يمكن للشركات الصغيرة أن تستمر في المنافسة معها".