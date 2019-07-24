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محدث..الدولار يتحول للهبوط عالمياً لكنه قرب أعلى مستوى بـ5 أسابيع

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محدث..الدولار يتحول للهبوط عالمياً لكنه قرب أعلى مستوى بـ5 أسابيع محدث..الدولار يتحول للهبوط عالمياً لكنه قرب أعلى مستوى بـ5 أسابيع

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط الهامشي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع، مع إعلان بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الجاري بالقراءة الأولية على الرغم من استمرار الضعف في النشاط الصناعي في حين صعدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للمرة الأولى في 3 أشهر خلال يونيو/حزيران.

ورفع صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصاد لدى الولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 0.3 بالمائة إلى 2.6 بالمائة، وفيما أبقى على توقعات النمو للعام المقبل عند 1.9 بالمائة.

ويترقب المستثمرون غداً اجتماع السياسة النقدية داخل البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات أن يخفض معدل الفائدة كما من المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع المقبل وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 2:54 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 1.1143 دولار، بينما هبط أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 108.05 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4 بالمائة مُسجلة 1.2495 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9850 فرنك.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة إلى 97.635، وذلك بعد أن سجل 97.810 في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في نحو خمسة أسابيع.

مباشر (اقتصاد)

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