محدث.. النفط يعزز مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجع قوي للمخزونات والإنتاج الأمريكي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 10.8 مليون برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

كما انخفض إنتاج النفط الأمريكية بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 11.300 مليون برميل.

ويراقب المستثمرون عودة المحادثات التجارية الأسبوع المقبل على أمل التوصل لصفقة بين الصين والولايات المتحدة تقوض مخاوف تباطؤ الطلب.

وفي الوقت الذي يشهد مضيق هرمز فيه توترات بين إيران والمملكة المتحدة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية في الأسبوع الجاري أنها مستعدة للتصرف بسرعة وبحزم في حالة حدوث خلل، لضمان استمرار تزويد الأسواق العالمية بالقدر الكافي.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.3 بالمائة عند 57.50 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1.2 بالمائة إلى 64.58 دولار للبرميل