مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 10.8 مليون برميل

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بوتيرة قوية فاقت التوقعات، كما انخفضت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، انخفضت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 10.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الجاري، لتصل إلى 445 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الخام الأمريكية سوف تهبط بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بمخزونات البنزين بالولايات المتحدة فقد انخفضت بنحو 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 1 بالمائة إلى 57.32 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.7 بالمائة إلى 64.28 دولار للبرميل.