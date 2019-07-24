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تعاون أوروبي لمراقبة أمن الملاحة في الخليج

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تعاون أوروبي لمراقبة أمن الملاحة في الخليج تعاون أوروبي لمراقبة أمن الملاحة في الخليج

مباشر: قال وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده تعمل مع عواصم أوروبية على تحسين الأمن البحري في الخليج، لكنه لم يصل إلى حد دعم دعوة بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأضاف جان إيف لو دريان، حسب رويترز، أن تهدئة التوتر ضرورية بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، في واقعة وصفتها لندن بأنها "قرصنة دولة".

وتابع: "نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية، مع بريطانيا وألمانيا، لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري في الخليج".

واقترحت واشنطن في 9 يوليو/ تموز تعزيز جهود تأمين المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران ووكلاء لها بالمسؤولية عن هجمات على ناقلات نفط. وتنفي إيران ذلك.

وخيمت سلسلة من التوترات المتزايدة على منطقة الخليج العربي في الأشهر القليلة الماضية وآخرها احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز.

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