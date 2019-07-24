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مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات

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مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لأول مرة في 3 أشهر خلال يونيو/حزيران الماضي، لكنها فشلت في الوفاء بتوقعات المحللين.

وأوضحت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت بمعدل سنوي لتصل إلى 645 ألف وحدة في الشهر الماضي، مقابل 604 ألف وحدة في مايو/آيار الماضي بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة سوف ترتفع إلى مستوى 659 ألف وحدة خلال الشهر الماضي.

وأظهرت الببانات تعديل بيانات مبيعات المنازل الجديدة بالخفض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 4.5 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ618 ألف وحدة في نفس الفترة من عام 2018.

وبلغ متوسط المنازل الجديدة المباعة في الولايات المتحدة 310.4 ألف دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 2:18 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1151 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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