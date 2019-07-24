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21 أغسطس..مساهمو "أبومعطي" يناقشون توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال

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21 أغسطس..مساهمو "أبومعطي" يناقشون توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال 21 أغسطس..مساهمو "أبومعطي" يناقشون توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 21 أغسطس / آب المقبل، لمناقشة توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إنه سيتم التصويت خلال الجمعية على توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 31 مارس / شباط 2019، بواقع 50 هللة للسهم.

كما تناقش الجمعية زيادة رأس المال 25 بالمائة، من 160 مليون ريال، إلى 200 مليون ريال، من خلال منح أسهم مجانية، بواقع سهم لكل 4 أسهم.

وأشارت إلى أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة 11.24 مليون ريال، من حساب الاحتياطي النظامي، و28.76 مليون ريال، من حساب الأرباح المبقاة.

كما نوهت إلى أن أحقية التوزيعات وأسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ عقد الجمعية العامة، والمقيدين بناية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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