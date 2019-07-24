اليمن... متحدث عسكري يكشف عن انسحاب قوات سودانية من مواقعها

جاء ذلك في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، قال فيها إن القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن، انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد.

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وأوضح الدبيش، للأناضول "القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت موجودة فيها، لكنه لم يكشف تلك المناطق".

ولفت المتحدث باسم القوات المشتركة، إلى أن قوات تابعة للجيش اليمني حلت محل القوات السوادنية المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، التي تتكون من 11 لواء عسكريا.

وتشارك القوات السودانية في حرب اليمن، ضمن تحالف تقوده السعودية منذ مارس/ آذار 2015.

ويشهد اليمن منذ 5 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، وبين "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.