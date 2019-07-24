أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

اليمن... متحدث عسكري يكشف عن انسحاب قوات سودانية من مواقعها

Google+ Print

جاء ذلك في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، قال فيها إن القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن، انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد.

© REUTERS / STRINGER

وأوضح الدبيش، للأناضول "القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت موجودة فيها، لكنه لم يكشف تلك المناطق".

ولفت المتحدث باسم القوات المشتركة، إلى أن قوات تابعة للجيش اليمني حلت محل القوات السوادنية المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، التي تتكون من 11 لواء عسكريا.

وتشارك القوات السودانية في حرب اليمن، ضمن تحالف تقوده منذ مارس/ آذار 2015.

ويشهد اليمن منذ 5 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، وبين "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات

السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات