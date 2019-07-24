ارتفاع النشاط الاقتصادي الأمريكي رغم استمرار ضعف القطاع الصناعي

مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال الشهر الجاري، بدعم أداء قطاع الخدمات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب للقطاع الخاص الأمريكي إلى 51.6 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل 51.5 نقطة المسجلة في يونيو/حزيران الماضي.

وكشفت البيانات عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي بالولايات المتحدة إلى 50 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2009، مقارنة مع 50.6 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف يسجل 50.9 نقطة خلال نفس الفترة.

في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى مستوى 52.5 نقطة في الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر مقارنة مع 51.5 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سوف يسجل 51.6 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 97.624.