أرباح "الفخارية" تتراجع 33% بالربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 33.33 بالمائة على أساس سنوي.

وتراجع صافي الربح، وفقا لبيان للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، إلى 600 ألف ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 900 ألف ريال بالربع الثاني من 2018.

وقالت "الفخارية"، إن انخفاض أرباح الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي يعود إلى تراجع المبيعات؛ بسبب انخفاض حجم الطلب على الأنابيب بشكل عام لتباطؤ المشاريع.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "الفخارية" 62.5 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 1.6 مليون ريال.

وانخفضت أرباح الشركة 18.5 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019؛ إلى 2.2 مليون ريال، مقارنة بـ 2.7 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.7 بالمائة لمستوى 43 ريالا.

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