هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل العيوطي وشركاه محاسبين قانونيين

الرياض ـ مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية تسجيل شركة العيوطي وشركاه (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات) محاسبين قانونيين.

وقالت الهيئة في بيان، على "تداول" اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق على تسجيل الشركة، لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأعلنت الهيئة، أمس الثلاثاء عن موافقتها على تسجيل شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبين قانونيين.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، في منتصف يوليو / تموز الجاري على تسجيل شركة آرنست ويونغ وشركاه محاسبين قانونيين.

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