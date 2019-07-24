العثور على ألف قذيقة هاون مدفونة شرقي سوريا من مخلفات "داعش"

أفادت وكالة "سانا" أنه تم العثور على أكثر من ألف قذيفة في مستودع من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا.

وبحسب "الإخبارية السورية" فإن القذائف كانت مدفونة تحت الأرض ضمن مستودع ضخم.

وتواصل أجهزة الأمن السورية بالتعاون مع الأهالي في المناطق المحررة عمليات العثور على أسلحة وذخائر وأجهزة متنوعة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق وحمص ودير الزور.

يذكر أن الجيش السوري حرر مدينة الميادين الواقعة شرقي مدينة دير الزور من أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2017.