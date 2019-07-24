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فيسبوك تدفع غرامة 5 مليارات دولار لتسوية اتهامات حول الخصوصية

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فيسبوك تدفع غرامة 5 مليارات دولار لتسوية اتهامات حول الخصوصية فيسبوك تدفع غرامة 5 مليارات دولار لتسوية اتهامات حول الخصوصية

مباشر: وافقت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي على دفع تسوية قياسية بقيمة 5 مليارات دولار على خلفية تحقيق أمريكي بشأن انتهاكات للخصوصية، ما دفع السهم ليتهاوى 1.7 بالمائة.

وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية خلال بيان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنهاء السلطة التنفيذية لمارك زوكربيرج على قرارات الخصوصية في خطوة تحدث للمرة الأولى.

ومن شأن هذه التسوية زيادة مسؤولية مجلس إدارة الشركة الأمريكية حيال حماية بيانات المستخدمين مع تغيير القليل عن أعمال الإعلانات المربحة للشركة.

وبحسب الاتفاق، فإنه يحظر على فيسبوك استخدام أرقام الهواتف التي تم الحصول عليها في أغراض تتعلق بالأمن في الإعلانات.

وذكر رئيس لجنة التجارة الفيدرالية "جوزيف سيمونز" خلال البيان أن هذه الاتفاقية لم تصمم للمعاقبة على الانتهاكات المستقبلية فقط لكن الأكثر أهمية لتغيير ثقافة الخصوصية بأكملها لدى فيسبوك من أجل الحد من احتمالية الانتهاكات المستمرة.

من جانب آخر، أوضحت شركة فيسبوك في بيان أن الاتفاقية ستتطلب تحولاً جوهرياً في طريقة العمل كما تمثل تحولًا حاداً نحو الخصوصية على نطاق مختلف عن أيّ شيء تم القيام به في الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم فيسبوك بنسبة 1.7 بالمائة إلى 198.94 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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