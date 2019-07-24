"داو جونز" يفقد 130 نقطة بالمستهل بفعل نتائج الأعمال

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار الكشف عن نتائج أعمال الشركات.

وكان سهم "كاتربيلر" و"بوينج" الأسوأ أداءً في المؤشر الصناعي "داو جونز" بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال، حيث هبطا بنحو 6 بالمائة و1 بالمائة على التوالي.

وتحولت شركة "بوينج" للخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري كما هبطت الإيرادات بنحو 35 بالمائة متأثرةً بالتكاليف الناجمة عن حادثتي إثيوبيا وأندونيسيا.

كما سجلت "كاتربيلر" تراجعاً في الإيرادات، وفشلت الأرباح في الوفاء بالتوقعات.

فيما تعرض قطاع التكنولوجيا للضغط بعدما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها بصدد تحقيق لمكافحة الاحتكار بالنسبة لشركات التكنولوجيا.

وتجاهلت "وول ستريت" التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع عودة المحادثات بين واشنطن وبكين الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 130 نقطة ليصل إلى 27219.1 نقطة.

وهبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 2997.8 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 8230.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 97.641.