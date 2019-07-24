"سبكيم": 211 مليون ريال أرباحاً فصلية.. و10% انخفاضاً بالنصف الأول

الرياض – مباشر: سجلت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) انخفاضاً طفيفاً بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 0.24 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الأرباح 210.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 211.4 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وعلى أساس ربعي، حققت "سبكيم العالمية" ارتفاعا ملحوظا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني بنسبة 83.9 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام 2019 والبالغة 114.7 مليون ريال.

وتراجعت مبيعات الشركة 4.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إلى 1.409 مليار ريال مقابل 1.475 مليار ريال بالربع المقارن من عام 2018.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تراجعت أرباح "سبكيم العالمية" 10.3 بالمائة؛ إلى 325.6 مليون ريال، مقابل 362.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 2.531 مليار ريال بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.645 مليار ريال بالفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض 4.3 بالمائة.

وأعلنت الشركة في مايو/ أيار 2019 عن إتمام عملية الاندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات من خلال الاستحواذ على جميع أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيانها اليوم، إنه على الرغم من أن الاندماج التجاري اكتمل بشكل قانوني بتاريخ 16 مايو/ أيار الماضي إلا أنه لغرض التوحيد، تم دمج القوائم المالية لشركة الصحراء للبتروكيماويات في شركة سبكيم اعتبارا من بداية يونيو/ حزيران 2019.

وترى الإدارة أن تأثير المعاملات من 16 مايو/ أيار 2019 إلى 31 مايو/ أيار من الشهر ذاته ليس جوهريا في القوائم المالية الموحدة، وسوف يستمر توحيد القوائم المالية لشركة الصحراء للبتروكيماويات في شركة سبكيم ابتداء من 1 يونيو/ حزيران 2019 لكافة الفترات المستقبلية في العام.

ولفتت "سبكيم العالمية"، إلى أن شركة الصحراء ساهمت بإيرادات بلغت 157.9 مليون ريال، وصافي ربح 58 مليون للمجموعة لشهر يونيو/ حزيران 2019.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع نسبته 1.1 بالمائة عند مستوى 19.20 ريال.

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