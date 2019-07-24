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تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة رغم انخفاض التكاليف

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تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة رغم انخفاض التكاليف تراجع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة رغم انخفاض التكاليف

مباشر: تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع التكاليف.

وكشفت بيانات صادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري، اليوم الأربعاء، أن طلبات الرهن العقاري تراجعت بنحو 1.9 بالمائة في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الجاري، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة بنحو 34 بالمائة.

وتراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً لقرض بقيمة 484.3 ألف دولار أول خلال الأسبوع الماضي إلى 4.08 بالمائة، ومقارنة مع 4.12 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

كما هبط حجم طلبات شراء المنازل بنحو  2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لحجم طلبات إعادة التمويل لقرض شراء المنازل، فشهد انخفاضاً بنحو 2 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له، لكنها أعلى بنسبة 81 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بحصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فقد تراجعت إلى  49.8 بالمائة من بين إجمالي الطلبات في الأسبوع المنقضي مقابل 50 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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