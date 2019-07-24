"تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بالسوق السعودي

الرياض ـ مباشر: وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، على طلب وزارة المالية السعودية، لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، من فئة سبق إدراجها.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية لأدوات الدين تبلغ 5.216 مليار ريـال.

وأشارت إلى أنه تم زيادة الإصدار رقم 2017-09-07 بقيمة 1.955 مليار ريال ليصل إلى 5.805 مليار ريال.

وتم زيادة الإصدار رقم 10-04-2018، بقيمة 405 مليون ريال ليصل إلى 2.448 مليار ريال.

كما تم زيادة الإصدار رقم 2019-03-15، بقيمة 2.856 مليار ريال لتصل قيمته إلى 8.52 مليار ريال.

وأكدت "تداول" أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من غد الخميس 25 يوليو / تموز.

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