أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بالسوق السعودي

Google+ Print
"تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بالسوق السعودي "تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بالسوق السعودي

الرياض ـ مباشر: وافقت شركة السوق المالية (تداول)، على طلب وزارة المالية السعودية، لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، من فئة سبق إدراجها.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية لأدوات الدين تبلغ 5.216 مليار ريـال.

وأشارت إلى أنه تم زيادة الإصدار رقم 2017-09-07 بقيمة 1.955 مليار ريال ليصل إلى 5.805 مليار ريال.

وتم زيادة الإصدار رقم 10-04-2018، بقيمة 405 مليون ريال ليصل إلى 2.448 مليار ريال.

كما تم زيادة الإصدار رقم 2019-03-15، بقيمة 2.856 مليار ريال لتصل قيمته إلى 8.52 مليار ريال.

وأكدت "تداول" أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من غد الخميس 25 يوليو / تموز.

ترشيحات:

مسح.. مبيعات المنتجات النفطية بالسعودية تتراجع لـ317.5 مليون برميل بـ2019

تغطية اكتتاب الأفراد بالطرح العام لـ"عطاء التعليمية" 426%

وزارة الحج السعودية تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة

إنفوجرافيك.. أغلى 10 مدن خليجية بتكاليف المعيشة

تحليل: "موبايلي" السعودية و5 سنوات عجاف توشك على الانتهاء

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات

السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات