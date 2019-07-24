مسح.. مبيعات المنتجات النفطية بالسعودية تتراجع لـ317.5 مليون برميل بـ2019

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت المملكة العربية السعودية انخفاضا بإجمالي المبيعات المحلية من المنتجات النفطية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة بلغت 0.5 بالمائة، وبتراجع يعادل 1.687 مليون برميل.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات رسمية، انخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية بالمملكة، إلى 317.472 مليون برميل بالأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ مقارنة بـ 319.159 مليون برميل بالفترة المماثلة من عام 2018.

الديزل

وشهدت مبيعات الديزل بالمملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 5.3 بالمائة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار، بما يعادل نحو 4.18 مليون برميل من النفط.

وسجلت مبيعات الديزل خلال تلك الفترة 74.21 مليون برميل، مقابل مبيعات وصلت إلى 78.38 مليون برميل في الـ 5 أشهر الأولى من عام 2018.

وجاء هذا التراجع مع انخفاض المعدل اليومي من المبيعات خلال شهر فبراير/ شباط لمستوى 460 ألف برميل، مقابل 495 ألف برميل مبيعات يومية للديزل خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

الكيروسين

ووفقا لحسابات "مباشر"، تراجعت مبيعات الكيروسين بالسعودية بنحو 2.4 بالمائة وبما يعادل 377 ألف برميل خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي.

ووصل إجمالي كميات الكيروسين المباعة للاستهلاك المحلي بالمملكة إلى 15.14 مليون برميل خلال العام 2019 وحتى أواخر مايو/ أيار، مقارنة بالكميات الإجمالية للفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 15.52 مليون برميل.

وتأثرت مبيعات الكيروسين بالمملكة بمستوياتها خلال شهر مارس/ آذار؛ والتي انخفضت خلاله لمستوى 91 ألف برميل يوميا، وهو أقل معدل للمبيعات خلال عام 2019، مقارنة بمبيعات وصلت لـ 102 ألف برميل في اليوم بالشهر المماثل من عام 2018.

البنزين

وتقلصت كميات البنزين المباعة في السعودية لـ 82.89 مليون برميل خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 83.79 مليون برميل تم بيعها في الفترة المماثلة من 2018.

وشهدت التسليمات المحلية من البنزين بالمملكة انخفاضا نسبته 1.1 بالمائة خلال تلك الفترة، بما يعادل 898 ألف برميل مقارنة بمبيعات الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي.

وسجل شهر مايو/ أيار أقل استهلاك من البنزين بالمملكة في العام الجاري بواقع 501 ألف برميل يوميا، يليه شهر يناير/ كانون الثاني بواقع 533 ألف برميل يوميا.

غاز البترول المسال

وعلى مستوى مبيعات غاز البترول المسال أو ما يسمى بالغاز النفطي المسال - وهو عبارة عن خليط من غازات هيدروكربونية مستخدمة كوقود في أجهزة التدفئة والمركبات – شهدت انخفاضا طفيفا خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2019 بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 32 ألف برميلا.

وبلغ إجمالي الكميات المستهلكة من هذا النوع 7.28 مليون برميل، مقابل 7.31 مليون برميل تم بيعها في الفترة المماثلة من عام 2018.

زيت الوقود

وفي المقابل، سجلت مبيعات بعض أنواع المنتجات النفطية بالسعودية ارتفاعا في الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري؛ وكان أبرزها زيت الوقود بزيادة نسبتها 4.3 بالمائة، وبما يعادل 2.89 مليون برميلا، وفقا لحسابات "مباشر".

وتم استهلاك ما يعادل 70.26 مليون برميل من منتج زيت الوقود بالمملكة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار، مسجلة ارتفاعا من 67.37 مليون برميل تم بيعها في الفترة المقابلة من 2018.

وكان شهر فبراير/ شباط أعلى الأشهر في معدلات استهلاك زيت الوقود بالمملكة خلال 2019؛ بواقع 569 ألف برميل يوميا، يليه شهر مارس/ آذار بـ 456 ألف برميل يوميا.

النفثا والمبيعات الأخرى

وشهدت مبيعات النفثا بالمملكة خلال العام الجاري - وهى إحدى منتجات النفط الوسيطة تستخدم في المقام الأول في إنتاج بنزين السيارات وفي الصناعات الكيماوية مثل تحضير الإثيلين و البروبيلين – ارتفاعا ملحوظا تجاوز 801 بالمائة.

وبلغت مبيعات النفثا 6.75 مليون برميل في الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 749 ألف برميل فقط بالعام الماضي.

وهناك مبيعات لمنتجات أخرى بالمملكة، ولكنها شهدت تراجعا ملحوظا يعادل 7.7 بالمائة في تلك الفترة؛ بما يعادل 5.1 مليون برميل.

وانخفضت مبيعات المنتجات النفطية الأخرى بالمملكة إلى 60.95 مليون برميل، مقابل مبيعات تعادل 66.05 مليون برميل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018.

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