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مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجال أمن الحدود

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مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجال أمن الحدود مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجال أمن الحدود

القاهرة- مباشر: بحث حرس الحدود المصري مع نظيره السعودي أوجه التعاون بين الجانبين في مجال أمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل عبر البحر.

وأضاف حرس الحدود السعودي في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أنه يتم مناقشة آلية تبادل المعلومات بين الجانبين للتصدي لطرق وأساليب التهريب المستجدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لقادة حرس الحدود السعودي مع نظائرهم بمصر، لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على استمرار التعاون في مجال التدريب، وتبادل الخبرات والتنسيق لتنفيذ تدريبات مشتركة في مجال أمن الحدود والبحث والانقاذ.

وقال مدير عام حرس الحدود عواد بن عيد البلوي، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، يولون اهتماماً كبيراً بمثل هذه اللقاءات الأخوية في كافة المجالات.

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