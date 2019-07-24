مصر تحذر مواطنيها في السعودية من نشر فيديوهات

دعت وزارة القوى العاملة المصرية المواطنين المقيمين في السعودية سواء بغرض العمل أو الحج أو العمرة أو الزيارة أو العمالة الموسمية، إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية الخاصة بالمملكة ومن بينها عدم نشر أية فيديوهات يمكن اعتبارها جريمة إلكترونية، بحسب موقع "مصرواي".

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وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، "تواصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، مع وزارة القوى العاملة، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية، للالتزام التام بتعليمات السلطات الأمنية في المملكة لكل الوافدين لجميع الجنسيات قبل نشر أي موضوعات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، إن السلطات السعودية أطلقت تطبيق "كلنا أمن" التابع للأمن العام لخدمة البلاغات الأمنية علي موقع التواصل "تويتر" فضلا عن إمكانية تحميله من خلال المتجر الإلكتروني"غول بلاي" بهدف التطبيق لتسهيل إجراءات الإبلاغ عن بعض الجرائم الإلكترونية والتي من بينها المساس بالشرف والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بالآخرين لإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، والابتزاز بنشر الصور، والأفكار الضالة عبر الشبكات الإلكترونية، وانتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.