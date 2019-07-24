منوشين: وفد تجاري أمريكي سيزور الصين الأسبوع المقبل

مباشر: أبدى وزير الخزانة الأمريكية تفاؤله بشأن مستقبل المباحثات التجارية مع الصين في الأسبوع المقبل، ولكنه أكد أنه لايزال هناك الكثير من القضايا التي بحاجة إلى النقاش.

وفي تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية قال ستيفن منوشين اليوم الأربعاء إن فريق تجاري برئاسته هو والممثل التجاري الأمريكي سيسافر إلى شنغهاي يوم الإثنين المقبل لعقد اجتماعات على مدار يومين.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي سيسافر فيها وفد أمريكي نحو الصين بعد قرار استئناف المباحثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف: أود أن أقول أنه لايزال هناك الكثير من القضايا، توقعاتي هو أن اجتماعنا المقبل في الصين سيتبعه اجتماع آخر في الولايات المتحدة بعد ذلك ونأمل أن نواصل التقدم".

وفي الوقت الحالي تطبق الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار.

ولكن في الشهر الماضي اتفق رؤساء أكبر اقتصادين في العالم على وقف تنفيذ مزيد من التعريفات الجمركية.