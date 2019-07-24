المؤشر السعودي يهبط لأقل مستوياته في شهر بعد تراجعه الخامس

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بالمنطقة الحمراء؛ ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ويهبط لأقل مستوياته في نحو شهر، وأغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على تراجع لليوم الثاني.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي 0.12 بالمائة في الختام، فاقدا 10.32 نقطة تراجعت به لمستوى 8785.74 نقطة، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ تعاملات 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وعادت السيولة بالسوق للصعود بتعاملات اليوم؛ مسجلة 2.56 مليار ريال، مقارنة بـ 2.47 مليار ريال بالجلسة الماضية.

وبلغت كميات الأسهم المتداول عليها 89.68 مليون سهم، مقابل 87.87 مليون سهم بتعاملات الثلاثاء.

وأنهى 12 قطاعات تعاملات اليوم على تراجع؛ وجاء في مقدمتها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.9 بالمائة، والتأمين بنحو 1.5 بالمائة، ثم الرعاية الصحية بـ 1.05 بالمائة.

وأغلقت 9 قطاعات باللون الأخضر، وكان أبرزها المرافق والمنافع العامة بنسبة 1.95 بالمائة، ثم الخدمات التجارية بـ 0.9 بالمائة.

وتصدر سهم "مجموعة السريع" خسار السوق بنسبة 9.9 بالمائة، فيما كان سهم "أسمنت أم القرى" الأبرز بالارتفاعات بمكاسب نسبتها 5.4 بالمائة.

وسيطر سهم "الراجحي" على سيولة السوق الرسمي بقيمة 426.06 مليون ريال، فيما كان "الإنماء" الأنشط بكميات التداول بواقع 8.22 مليون سهم.

وأنهى مؤشر السوق الموازي- نمو تعاملاته بانخفاض 0.14 بالمائة، عند مستوى 3809.76 نقطة، بعد خسائر 5.38 نقطة.

وانخفضت التداولات بالموازي بتعاملات اليوم لمستوى 2.36 مليون ريال للسيولة مقابل 3.55 مليون ريال في الجلسة الماضية؛ على الرغم من ارتفاع كميات الأسهم المتداول عليها لـ 113.07 ألف سهم، مقابل 99 ألف سهم بتعاملات الثلاثاء.

وتصدر "باعظيم" خسائر الموازي بنسبة 5.3 بالمائة، وكان "ثوب الأصيل" الأبرز في الارتفاعات بنحو 0.7 بالمائة.

وسيطر "أبو معطي" على التداولات في الموازي بسيولة قيمتها 1.06 مليون ريال، وبكميات 67.46 ألف سهم.

وتراجع سوق الأسهم السعودية "تداول" بشكل ملحوظ، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، ليسجل تراجعه الرابع على التوالي، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات.

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