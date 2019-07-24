أرباح "ساسكو" تتراجع 44% بالربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، نحو 44.4 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 42.34 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 5.12 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 9.21 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض هامش ربح المحروقات، وارتفاع تكاليف التمويل، المصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت مبيعات الشركة 13.53 بالمائة، وإيرادات الاستثمارات.

وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت أرباح الشركة 21.57 بالمائة، إلى نحو 14 مليون ريال، مقابل 17.85 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة 2.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019، إلى 8.88 مليون ريال مقارنة بـ 8.65 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

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